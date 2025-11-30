LPI-SHL: Berauscht durch Schmalkalden
Schmalkalden (ots)
Am 28.11.2025, gegen 22:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 30-jährigen Fahrzeugführer eines PKW Mazda in der Näherstiller Straße, in Schmalkalden.
Während der Verkehrskontrolle schlug ein Drogenvortest positiv auf Kokain an. Eine Blutenetnahme, die Unterbindung der Weiterfahrt und die Einleitung eines entsprechenden Ordnungswidirgkeitenverfahren sind die Folge für den 30-Jährigen.
