LPI-SHL: Fehler bei Spurwechsel
Hildburghausen (ots)
Am Freitag, den 28.11.2025, kam es in Hildburghausen gegen 11.30 Uhr in der Dr. Moritz-Mitzenheim-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 40-Jähriger Fahrer eines Ford Transits kollidierte hierbei mit dem BMW eines 66-Jährigen Fahrers nach einem Fahrstreifenwechsel. An beiden Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 2800 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.
