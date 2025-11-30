LPI-SHL: Fehler bei Spurwechsel

Meiningen (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 28.11.2025, gegen 17:40 Uhr im Kreuzungsbereich an der Einmündung Werrastraße/Steinweg. Ein 76-jähriger Fahrzeugführer eines PKW VW beabsichtigte an dieser Stelle von der Werrastraße in den Steinweg einzufahren und übersah dabei eine 22-jährige Fußgängerin, welche in diesem Moment die Fahrbahn im Steinweg querte. Aufgrund der Kollision verletzte sich die Fußgängerin schwer und wurde mit dem Verdacht auf ...

