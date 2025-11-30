Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Suhl (ots)

In den Abendstunden des 28.11.2025 ereignete sich in der Karl-Marx-Straße in Suhl ein schwerwiegender Verkehrsunfall, welcher hohen Sachschaden zur Folge hatte. Der Unfallverursacher verlor ersten Erkenntnissen nach, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem abgeparkten Pkw. Aufgrund des Aufpralls rutschte dieses Fahrzeug einen Abhang hinab und prallte hier gegen einen weiteren abgeparkten Pkw. Der Verursacher rutschte unterdessen in einen weiteren Pkw, welcher unmittelbar neben dem zuerst betroffenen Fahrzeug stand. Durch die hohe Aufprallenergie wurde dieser Pkw wiederum in einen weiteren stehenden Pkw geschoben. Alle beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten in der weiteren Folge abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer sowie sein Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

