LPI-SHL: Schwerer Verkehrsunfall
Meiningen (ots)
Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 28.11.2025, gegen 17:40 Uhr im Kreuzungsbereich an der Einmündung Werrastraße/Steinweg.
Ein 76-jähriger Fahrzeugführer eines PKW VW beabsichtigte an dieser Stelle von der Werrastraße in den Steinweg einzufahren und übersah dabei eine 22-jährige Fußgängerin, welche in diesem Moment die Fahrbahn im Steinweg querte.
Aufgrund der Kollision verletzte sich die Fußgängerin schwer und wurde mit dem Verdacht auf eine Becken- und Oberschenkelfraktur ins Klinikum nach Meiningen verbracht.
Ein Ermittlungsverfahren gegen den 76-Jährigen, wegen des Verdachtes einer fahrlässigen Körperverletzung, wurde durch die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eingeleitet.
Ein wichtiger Hinweis ergeht hierzu noch an die unbekannte Ersthelferin, welche der verletzten 22-Jährigen im Rahmen der Ersten-Hilfe beistand. Die schwarze Jacke, welche zur Wärmeversorgung gereicht wurde, befindet sich auf der Dienststelle in Meiningen und kann jederzeit abgeholt werden.
