Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Verkehrsunfall

Meiningen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 28.11.2025, gegen 17:40 Uhr im Kreuzungsbereich an der Einmündung Werrastraße/Steinweg.

Ein 76-jähriger Fahrzeugführer eines PKW VW beabsichtigte an dieser Stelle von der Werrastraße in den Steinweg einzufahren und übersah dabei eine 22-jährige Fußgängerin, welche in diesem Moment die Fahrbahn im Steinweg querte.

Aufgrund der Kollision verletzte sich die Fußgängerin schwer und wurde mit dem Verdacht auf eine Becken- und Oberschenkelfraktur ins Klinikum nach Meiningen verbracht.

Ein Ermittlungsverfahren gegen den 76-Jährigen, wegen des Verdachtes einer fahrlässigen Körperverletzung, wurde durch die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eingeleitet.

Ein wichtiger Hinweis ergeht hierzu noch an die unbekannte Ersthelferin, welche der verletzten 22-Jährigen im Rahmen der Ersten-Hilfe beistand. Die schwarze Jacke, welche zur Wärmeversorgung gereicht wurde, befindet sich auf der Dienststelle in Meiningen und kann jederzeit abgeholt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

