LPI-SHL: Gegen Auto gefahren
Bad Liebenstein (ots)
Eine Autofahrerin wollte Donnerstagnachmittag aus einem Parkhaus in Bad Liebenstein ausfahren. Sie stand verkehrsbedingt, als ein von links kommender und auf dem Gehweg fahrender 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad das stehende Auto übersah und dagegen stieß. Das Kind stürzte und kam leicht verletzt ins Krankenhaus.
