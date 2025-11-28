LPI-SHL: Radfahrer gestreift

Meiningen (ots) - In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Donnerstagnachmittag zerkratzen bislang unbekannte Täter einen weißen Skoda, der in dieser Zeit in der Lindenallee in Meiningen geparkt war. Der Kratzer zieht sich über die komplette rechte Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf etwa 1.400 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0309257/2025 bei ...

