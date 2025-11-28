LPI-SHL: Radfahrer gestreift
Merkers (ots)
Donnerstagabend fuhr ein Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Hämbach und Merkers. Kurz vor dem Ortseingang nach Merkers übersah er einen Pedelec-Fahrer und streifte den Mann mit seinem Außenspiegel. Dieser stürzte und verletzte sich leicht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell