LPI-SHL: Böller gezündet
Schmalkalden (ots)
Unbekannte Täter zündeten in der Zeit von Mittwochabend, 22:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07:30 Uhr, einen Böller auf dem Fensterbrett einen Wohnhauses in der Pfaffengasse in Schmalkalden. Durch die Explosion entstand im Fensterbereich ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben oder Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0308842/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell