LPI-SHL: Verkehrsunfall im Längsverkehr

Suhl (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 27.11.2025 bis 29.11.2025 mittels aufhebeln von Türen und Fenstern unberechtigt Zutritt zu einer Gartenlaube in der Gartenanlage Bocksberg in Suhl. Der oder die Täter durchwühlten in der weiteren Folge die Gartenlaube auf der Suche nach Beutegut. Inwieweit die Diebe fündig wurden, konnte bis dato nicht geklärt werden. An der Gartenlaube entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, welche ...

