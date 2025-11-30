LPI-SHL: Verkehrsunfall im Längsverkehr
Hildburghausen (ots)
Am Samstag, den 29.11.2025, kam es gegen 11.35 Uhr auf der L2642 zwischen Holzhausen und Heldburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 76-Jährigen Fahrer eines VW Tiguans und einem 33-Jährigen Fahrer eines VW Fox. Beide Fahrzeugführer befuhren in entgegengesetzter Richtung die L2642 und kollidierten hierbei mit den Außenspiegeln ihrer Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 300 Euro. Zu einem Personenschaden kam es nicht.
