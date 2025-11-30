PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kaltennordheim (ots)

Am Freitag, den 28.11.2025, gegen 12:00 Uhr, stellte ein Mitabreiter der Deutschen Post in der August-Bebel-Straße in Kaltennordheim ein Paket zu.

Als dieser wieder zu seinm Zustellfahrzeug der Marke VW zurück kehrte, bemerkte er hierbei, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem abgestellten Zustellfahrzeug kollidierte und sich im Anschluss pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde durch die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eingeleitet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, oder dessen Verursacher haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen, unter Verwendung des Aktenzeichens 0310155/2025, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

