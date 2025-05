Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Stenern, Barloer Weg;

Unfallzeit: 23.05.2025, zwischen 11.40 Uhr und 15.40 Uhr;

Einen schwarzen Mercedes Benz E 220 D angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Das Auto stand auf einem Krankenhausparkplatz an der Straße Barloer Weg geparkt. Am Freitag zwischen 11.40 Uhr und 15.40 Uhr beschädigte der Flüchtige das Fahrzeug am Kotflügel hinten rechts und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell