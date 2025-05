Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfallflucht begangen

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Molkereihof;

Unfallzeit: 23.05.2025, zwischen 15.55 Uhr und 17.40 Uhr;

Einen VW ID.3 angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Rhede. Die Fahrzeugführerin hatte den Pkw am Freitag gegen 15.55 Uhr auf einem Parkplatz am Molkereihof abgestellt. Als sie gegen 17.40 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im Bereich des hinteren linken Radkastens fest. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell