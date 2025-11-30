PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken mit dem Drahtesel gestürzt

Ellingshausen - Rohr (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025, gegen 21:45 Uhr, meldete die Rettungsleistelle Schmalkalden-Meiningen der Polizei, dass Sie einen Notruf bekamen aufgrund eines gestürzten Radfahrers auf dem Radweg zwischen Ellingshausen und Rohr.

Kurze Zeit später trafen Rettungsdienst und Polizei vor Ort ein. Der Grund für den Sturz war schnell ermittelt. In sehr verwaschener Sprache gab der 64-Jährigen an "wohl etwas zu schnell gewesen zu sein". Gleichzeitig war er so alkoholisiert, dass er nicht mal einen Atemalkoholtest abgeben konnte.

Leicht verletzt wurde der Radfahrer ins Klinikum nach Meiningen verbracht, wo neben der medizinischen Erstversorgung noch eine Blutprobe entnommen wurde. Denn aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung, wurde gegen den 65-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Sein Fahrrad brachten die Beamten dann noch zu seiner Wohnadresse. Der Radfahrer schlief seinen Rausch derweil im Klinikum aus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

