LPI-SHL: Kleidung geklaut

Suhl (ots) - Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Samstagabend, 20:30 Uhr, bis Sonntagmorgen, 09:00 Uhr, die Scheibe eines blauen Jeeps ein, welcher in der Großen Beerbergstraße in Suhl geparkt war. Sie durchwühlten das Innere des Fahrzeuges, entwendeten jedoch nach aktuellen Erkenntnissen nichts. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des ...

mehr