LPI-SHL: Kleidung geklaut
Suhl (ots)
Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstagnachmittag, 16:00 Uhr, bis Sonntagmittag mehrere Hosen und Oberteile aus dem Trockenraum eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße in Suhl. Die Kleidungsgegenstände haben einen Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0311329/2025 entgegen.
