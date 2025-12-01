PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl löst Feuerwehreinsatz aus

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter sorgte am Sonntag für einen Feuerwehreinsatz im Suhler Klinikum. Unbemerkt begab sich der Unbekannte in der Zeit von 14:15 Uhr bis 14:40 Uhr auf die öffentliche Herren-Toilette in der 2. Ebene im Bereich der dortigen, jedoch zu dieser Zeit geschlossenen, Ambulanz. Er entfernte die angebrachte Mischbatterie samt der dazugehörigen Schläuche und drehte das Absperrventil nach dem Diebstahl nicht richtig zur. Dadurch trat heißes Wasser aus, verursachte einen Wasserschaden bis in die Etage darunter und der heiße Wasserdampf löste die Brandmeldeanlage aus. Ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich entstand. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Wer hat verdächtige Personen zur angegebenen Zeit in diesem Bereich gesehen? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0311381/20225 bei der Polizei in Suhl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

