Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch und noch mehr

Hümpfershausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagvormittag gewaltsam Zutritt zum Vereinshaus auf dem Sportplatzweg in Hümpfershausen. Im Inneren durchwühlte er sämtliche Schränke und randalierte in den Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Bei der Aufnahme stellten die Polizei neben der Spurenlage im Haus auch menschliche Exkremente vor der Tür des Vereinsheims fest. Derzeit sieht es danach aus, als hätte der Unbekannte seine Notdurft dort verrichtet. Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0311309/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

