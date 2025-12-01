PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bungalow

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen gewaltsam in einen Bungalow in der Hauptstraße in Obermaßfeld-Grimmenthal ein. Der/die Unbekannten durchwühlten das Innere und entwendeten Schmuck in noch unbekanntem Wert. Ein Zusammenhang zu der Pressemitteilung "Eingebrochen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht" wird geprüft. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0311300/2025 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

