LPI-SHL: Einbruch in Bungalow
Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)
Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen gewaltsam in einen Bungalow in der Hauptstraße in Obermaßfeld-Grimmenthal ein. Der/die Unbekannten durchwühlten das Innere und entwendeten Schmuck in noch unbekanntem Wert. Ein Zusammenhang zu der Pressemitteilung "Eingebrochen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht" wird geprüft. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0311300/2025 zu melden.
