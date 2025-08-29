Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stader Polizei durchsucht in Drogenverfahren zwei Wohnungen und einen Kulturverein und stellt Beweismittel sicher

Stade (ots)

In einem derzeit bei der Polizeiinspektion Stade laufenden Ermittlungsverfahrens wegen "des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen" haben die Ermittler gestern in Stade zugeschlagen.

Mit Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei aus Lüneburg, Diensthundeführern und die Verfügungseinheiten aus Stade und Rotenburg wurden am frühen Abend in Stade ein Kulturverein in der Innenstadt und zwei Wohnungen im Altländer Viertel durchsucht.

Das Verfahren richtet sich gegen eine Frau und zwei Männer im Alter von 43 bis 59 Jahren aus Stade.

Die Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen, nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen dann aber wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bei den Durchsuchungen konnten eine geringe Menge Kokain, Bargeld und weitere Beweismittel sichergestellt werden.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern weiter an.

