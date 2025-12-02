PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto auf Abwegen

Hildburghausen (ots)

Ein 58-jährige Frau wollte Montagabend ihren Pkw, der auf dem Klinikparkplatz in der Seminarstraße in Hildburghausen geparkt war vom Eis befreien. Um den Vorgang zu beschleunigen, startete sie den Motor, legte den Leerlauf ein und zog ihren Angaben nach die Handbremse an. Noch bevor sie überhaupt anfing, die Scheiben freizukratzen, machte sich ihr VW selbstständig, rollte über eine Grünfläche, rauschte über einen Bordstein, überwand die nächste Grünfläche und landete schließlich in einem Zaun. Es blieb glücklicherweise bei Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

