LPI-SHL: Auto auf Abwegen
Hildburghausen (ots)
Ein 58-jährige Frau wollte Montagabend ihren Pkw, der auf dem Klinikparkplatz in der Seminarstraße in Hildburghausen geparkt war vom Eis befreien. Um den Vorgang zu beschleunigen, startete sie den Motor, legte den Leerlauf ein und zog ihren Angaben nach die Handbremse an. Noch bevor sie überhaupt anfing, die Scheiben freizukratzen, machte sich ihr VW selbstständig, rollte über eine Grünfläche, rauschte über einen Bordstein, überwand die nächste Grünfläche und landete schließlich in einem Zaun. Es blieb glücklicherweise bei Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt.
