PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hochwertiges E-Bike geklaut

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 14.11.2025, 16:30 Uhr, bis Montagnachmittag in einen Gemeinschaftsraum im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mauergasse in Meiningen ein. Anschließend entwendete er ein E-Bike der Marke "Conway" im Wert von über 4.600 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des schwarzen Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0312507/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 15:43

    LPI-SHL: Wildunfall

    Fambach (ots) - Eine 35-jährige Autofahrerin befuhr Montagabend die Bundesstraße 19 von Fambach in Richtung Niederschmalkalden. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Tier verendete und am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 15:43

    LPI-SHL: Auto auf Abwegen

    Hildburghausen (ots) - Ein 58-jährige Frau wollte Montagabend ihren Pkw, der auf dem Klinikparkplatz in der Seminarstraße in Hildburghausen geparkt war vom Eis befreien. Um den Vorgang zu beschleunigen, startete sie den Motor, legte den Leerlauf ein und zog ihren Angaben nach die Handbremse an. Noch bevor sie überhaupt anfing, die Scheiben freizukratzen, machte sich ihr VW selbstständig, rollte über eine Grünfläche, rauschte über einen Bordstein, überwand die ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:03

    LPI-SHL: In die Leitplanke gekracht

    Schergeshof (ots) - Glück im Unglück hatte ein 18-jähriger Autofahrer Sonntagmittag. Er befuhr die Bundesstraße 84 von Dönges in Richtung Schergeshof. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen VW, kam nach links ab und krachte in die Leitplanke. Er selbst blieb unverletzt. Die Kameraden der Feuerwehr kümmerten sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe und der Abschleppdienst um das kaputte Auto. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren