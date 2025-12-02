LPI-SHL: Hochwertiges E-Bike geklaut
Meiningen (ots)
Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 14.11.2025, 16:30 Uhr, bis Montagnachmittag in einen Gemeinschaftsraum im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mauergasse in Meiningen ein. Anschließend entwendete er ein E-Bike der Marke "Conway" im Wert von über 4.600 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des schwarzen Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0312507/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
