Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der Zeit von 19:30 Uhr bis 20:10 Uhr einen blauen VW Passat, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Würzburger Straße in Suhl abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0312635/2025 bei der Polizei in Suhl zu melden.

