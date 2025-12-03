PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw angegriffen

Suhl (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag gewaltsam einen in der Gothaer Straße in Suhl geparkten schwarzen Mercedes zu öffnen. Der Versuch misslang - zurück blieb ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0313293/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 10:43

    LPI-SHL: Gegen Laternenmast gefahren

    Suhl (ots) - Ein 46-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagvormittag die Friedrich-König-Straße in Suhl in Fahrtrichtung Zella-Mehlis. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 18.500 Euro. Der 46-Jährige blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 15:46

    LPI-SHL: Unfall an Ampelkreuzung

    Zella-Mehlis (ots) - Ein 29 Jahre alter E-Bike-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 18:20 Uhr die Regenbergstraße in Zella-Mehlis und wollte an der dortigen Ampel über die Meininger Straße fahren. In diesem Moment kam eine 64-jährige Autofahrerin angefahren, die von der Talstraße in Richtung Benshausen fahren wollte. Beide gaben an, die Ampel jeweils bei Grün passiert zu haben. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer, bei dem der 29-Jährige ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 15:45

    LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

    Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der Zeit von 19:30 Uhr bis 20:10 Uhr einen blauen VW Passat, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Würzburger Straße in Suhl abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0312635/2025 bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren