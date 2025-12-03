LPI-SHL: Pkw angegriffen
Suhl (ots)
Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag gewaltsam einen in der Gothaer Straße in Suhl geparkten schwarzen Mercedes zu öffnen. Der Versuch misslang - zurück blieb ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0313293/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
