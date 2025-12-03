LPI-SHL: Gegen Laternenmast gefahren
Suhl (ots)
Ein 46-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagvormittag die Friedrich-König-Straße in Suhl in Fahrtrichtung Zella-Mehlis. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 18.500 Euro. Der 46-Jährige blieb unverletzt.
