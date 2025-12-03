LPI-SHL: Gegen Laternenmast gefahren

Zella-Mehlis (ots) - Ein 29 Jahre alter E-Bike-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 18:20 Uhr die Regenbergstraße in Zella-Mehlis und wollte an der dortigen Ampel über die Meininger Straße fahren. In diesem Moment kam eine 64-jährige Autofahrerin angefahren, die von der Talstraße in Richtung Benshausen fahren wollte. Beide gaben an, die Ampel jeweils bei Grün passiert zu haben. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer, bei dem der 29-Jährige ...

