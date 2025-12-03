PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei

Schleusingen/Hildburghausen (ots)

Am heutigen Mittwoch fanden Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalpolizeiinspektion Suhl mit Unterstützung von Beamten der Suhler Einsatzunterstützung in vier Objekten in Schleusingen und Hildburghausen statt. Die Staatsanwaltschaft Meiningen hat im Rahmen von Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz die Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Es konnten drei Männer im Alter von 35 und 37 Jahren an den Wohnadressen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. In der Wohnung eines 37-Jährigen fanden die Kriminalpolizisten eine nicht geringe Menge Marihuana und Amphetamin, sowie Utensilien, die auf Handeltreiben hindeuten. Der Mann wird am 04.12.2025 dem Haftrichter am Amtsgericht Meiningen vorgeführt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

