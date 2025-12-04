Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Getränkemarkt eingebrochen

Meiningen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drang ein Mann in einen Getränkemarkt in der Henneberger Straße in Meiningen ein. Er entwendete alkoholische Getränke, Zigaretten und Nahrungsmittel in noch unbekanntem Wert und verließ den Markt anschließend unbemerkt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Über die Aufnahmen der Überwachungskamera konnte ein 21-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0314079/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

