LPI-SHL: Geldbeutel entwendet
Suhl (ots)
Mittwoch zwischen 11:45 Uhr und 11:50 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter den Geldbeutel einer 70-Jährigen in einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl. In dem Portemonnaie befanden sich neben 100 Euro Bargeld auch der Personalausweis, der Führerschein, die Bankkarte sowie weitere Dokumente. Die Polizei bittet Zeugen des Diebstahls, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0314163/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
