Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann mit Auto gestreift

Meiningen (ots)

Mittwochnachmittag stand ein Taxifahrer auf einem Parkplatz in der Röntgenstraße in Meiningen und verlud Sachen seiner Fahrgäste. Ein unbekannter Mann beleidigte ihn aus bislang ungeklärter Ursache und streifte ihn, als er an ihm vorbeifuhr mit seinem Auto, wodurch er leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Autofahrer oder dem Vorfall geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0314590/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

