Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach auffälligem Verhalten identifiziert

Kehl (ots)

Das auffällige Verhalten eines 66 Jahre alten Mannes rief am heutigen Dienstagmorgen die Polizei auf den Plan. Eine junge Schülerin wandte sich kurz nach 7 Uhr besorgt an eine Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem Geschäft in der Rheinstraße aufhielt. Das Kind gab dabei an, sich von einem fremden Mann in einem Transporter verfolgt zu fühlen. Die Zeugin verständigte daraufhin umgehend die Beamten des Polizeireviers Kehl. Durch die schnelle Intervention der ortskundigen Polizisten konnte in der Folge ein in einem hellen Transporter befindlicher Mann einer Kontrolle unterzogen werden, bei dem es sich laut Angaben der Zeugin um den von dem Mädchen Beschriebenen handeln sollte. Im Zuge ausführlicher Überprüfungen, auch unter Einbindung der Kriminalpolizei, konnten keine Hinweise auf strafbare Handlungen festgestellt werden.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
