POL-OG: Gengenbach, Reichenbach - Bargeld uns Schmuck erbeutet, Hinweise erbeten

Gengenbach, Reichenbach (ots)

Bislang Unbekannte sind am Samstagmorgen in ein Haus in der Straße "Reichenbachtal" eingestiegen und konnten Bargeld sowie Schmuckstücke erbeuten. Innerhalb von knapp einer Stunde haben die Einbrecher zwischen 6:45 Uhr und 7:40 Uhr das komplette Haus auf den Kopf gestellt und nach Wertsachen durchsucht. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage gehen die Ermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass es sich bei den Tätern um mehrere Personen gehandelt haben dürfte. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst.

/wo

