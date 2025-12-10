Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Nach Streitigkeiten im Gewahrsam

Achern (ots)

Was zunächst mit einer vermeintlichen körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Personen begann, mündete am Dienstagnachmittag für einen 69-Jährigen im polizeilichen Gewahrsam und für einen 25-Jährigen mit einer Anzeige. Nachdem der Polizei gegen 16:30 Uhr die Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in der Kirchstraße gemeldet wurde, konnten mehrere Personen dort angetroffen werden. Diese wollten nach einer Befragung weder von einer Auseinandersetzung Kenntnis genommen haben, noch Verletzungen geltend machen. Im Rahmen dieser Abklärungen durch die Polizeibeamten, wollte sich der beteiligte Endsechziger zunächst entfernen, verweigerte im Anschluss die Personalienangabe und urinierte schließlich vor Ort auf den Boden. Nachdem zunächst verbalem Protest gegen die polizeilichen Maßnahmen, fortwährend mit diversen Kraftausdrücken untermauert, griff er nach einem der Beamten und musste schließlich in richterlich angeordneten Gewahrsam genommen werden. Weil ein 25 Jahre alter Beteiligter fortlaufend die Maßnahmen um den Endsechziger störte, wurde diesem ein Platzverweis ausgesprochen. Nachdem er diesem zunächst nachkam, kehrte er bei der Ingewahrsamnahme des 69-Jährigen zurück und störte die Amtshandlungen erneut. Wegen des Verstoßes gegen den Platzverweis sieht er nun einer Anzeige entgegen.

/rs

