Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier/Urloffen - Streit eskaliert in Körperverletzung

Appenweier/Urloffen (ots)

Zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Runzweg haben nach eigenen Angaben schon seit längerer Zeit einen Streit. Am gestrigen Nachmittag ist dieser Zwist nun soweit eskaliert, dass es zu einer gegenseitigen Körperverletzung gekommen sein soll. Nach Angaben der Beteiligten und Zeugen sollen die 36 und 45 Jahre alten Männer unter anderem mit einem Hammer, einem Messer und Pfefferspray aufeinander losgegangen sein und sich dabei gegenseitig leicht verletzt haben. Der Einsatz des Pfeffersprays soll auch einen Familienangehörigen getroffen haben. Nachdem die Polizei und der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen vor Ort waren konnten die Kontrahenten getrennt und die verletzten Personen medizinisch behandelt werden. Bei einer freiwilligen Nachschau konnten die Polizeibeamten unter anderem einen Hammer und Pfefferspray in den Wohnungen auffinden und sicherstellen. Der Grund der Eskalation und der genaue Tathergang ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

