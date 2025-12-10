Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: B33

Höhe Fußbach - Verkehrsunfall

B33 / Höhe Fußbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 01:30 Uhr kam es auf der B33 zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger BMW-Fahrer soll die B33, von Haslach kommend in Richtung Offenburg befahren haben, als er im zweispurigen Bereich, Höhe Fußbach, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidiert er mit mehreren Verkehrsschildern. Daraufhin soll der Lenker auf die Fahrbahn zurückgewichen sein, die Gegenfahrbahn gekreuzt haben und auf einem Grünstreifen der Gegenfahrbahn zum Stehen gekommen sein. Bei der Unfallaufnahme gab der Unfallverursacher an, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein. Bei einem anschließend durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von circa 0,9 Promille festgestellt. Der leichtverletzte Fahrer wurde durch einen Rettungsdienst behandelt. Das Fahrzeug erlitt einen Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro und musste abgeschleppt werden.

/si

