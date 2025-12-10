Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mehrere Vergehen

Offenburg (ots)

Am Mittwoch gegen 3 Uhr wurde eine Person in einem Garten eines Anwesens im Fröbelweg gemeldet. Beim Erkennen der eintreffenden Polizeistreife versuchte der Mann zunächst sich fußläufig von der Örtlichkeit zu entfernen. Die Beamten konnten den polizeibekannten Mann einer Kontrolle unterziehen. In einer mitgeführten Trainingstasche wurden diverse Einbruchswerkzeuge sowie eine geringe Menge Drogen aufgefunden und sichergestellt. Überdies führte der 47-Jährige ein zuvor entwendetes Mountainbike mit sich. Er wurde zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Offenburg gebracht und das Fahrrad sichergestellt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

/ph

