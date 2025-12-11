PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, B415 - Zusammenstoß zweier Autos

Lahr (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 22 Uhr zu einem Unfall auf der B415 an der Einmündung zur Tramplerstraße in Lahr. Ein 62-jähriger Ford-Fahrer befuhr die B415 westwärts in Richtung Frankreich, als er aus unbekannten Gründen in die Gegenfahrbahn gekommen sein soll. Im Gegenverkehr fuhr zu dem Zeitpunkt ein 59-jähriger VW-Lenker zusammen mit seiner Beifahrerin, als es zu einer frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 10.000 Euro beziffert.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
