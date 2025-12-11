PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern/Wagshurst/Sasbachwalden - Holzverschlag und Unterstand abgebrannt
Zeugen gesucht

Achern/Wagshurst/Sasbachwalden (ots)

Gleich zweimal brannte es am Mittwoch im Bereich des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Am Nachmittag, gegen 16 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand eines Gartenhauses auf einem freien Gelände im Bereich Murberg gemeldet. Durch die Freiwillige Feuerwehr Sasbachwalden wurden unverzüglich Brandbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet. Trotz starker Kräfte konnte das überwiegend aus Holz bestehende Gartenhaus nicht gerettet werden und brannte bis auf die Grundmauer nieder. Eine Gefahr für Menschen sowie dem angrenzenden Waldbewuchs bestand nicht. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Am Mittwochabend, gegen 19:40 Uhr, geriet dann ein Unterstand für Brennholz neben einem Wohnhaus in der Hanauer Straße in Wagshurst in Brand. Auch hier wurden unverzüglich Brandbekämpfungsmaßnahmen durch die Feuerwehr eingeleitet. Ein Übergreifen des Feuers auf nebenstehende Gebäude wurde verhindert. Der überwiegend aus Holz bestehende Unterstand konnte nicht gerettet werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Was die Ursache der beiden Brände war und ob diese in einem Zusammenhang stehen, ist unter anderem Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden Bränden geben können, sich unter der Telefonnummer 07841 / 7066-0 beim Polizeirevier in Achern/Oberkirch zu melden.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

