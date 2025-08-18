PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Lagerraum +++ Schlägerei an Tankstelle +++ Randalierer beschädigen Auto und werden ermittelt +++ Hecke fahrlässig in Brand gesteckt +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Lagerraum,

Beselich-Heckholzhausen, Limburger Straße, Mittwoch, 30.07.2025 bis Freitag, 15.08.2025

(wie) Unbekannte sind in den letzten Wochen in Heckholzhausen in einen Lagerraum eingebrochen und haben ein Fahrrad daraus gestohlen. Der oder die Täter betraten das Grundstück eines Wohnhauses in der Limburger Straße. Am Gebäude wurde gewaltsam das Schloss eines Lagerraumes aufgebrochen und so in das Innere gelangt. Hieraus entwendeten die Täter ein hochwertiges Fahrrad und verschwanden anschließend mit ihrer Beute. Die Ermittler der Polizei erbitten Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0.

2. Schlägerei an Tankstelle,

Weilburg, Johann-Ernst-Straße, Sonntag, 17.08.2025, 00:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es an einer Weilburger Tankstelle zu einer Schlägerei gekommen, bei der zwei Personen verletzt wurden. Die Insassen zweier Pkw trafen sich nach einer Meinungsverschiedenheit über ein Überholmanöver auf dem Gelände der Tankstelle in der Johann-Ernst-Straße. Dort soll das Streitgespräch schnell eskaliert sein und mehrere Männer haben mit Fäusten aufeinander eingeschlagen. Verletzt wurden dabei ein 18 und ein 21 Jahre alter Mann. Als mehrere Unbeteiligte zu der Tatörtlichkeit kamen, fuhren beide Pkw mit den Verletzten davon. Einen konnte die Polizei in Edelsberg anhalten und kontrollieren, der andere kehrte später zur Tankstelle zurück. Den 18-Jährigen brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Polizei Weilburg ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0.

3. Randalierer beschädigen Auto und werden ermittelt, Limburg-Staffel, Friedrich-Ebert-Straße, Montag, 18.08.2025, 01:15 Uhr

(wie) Zwei Randalierer haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Limburg ein Auto beschädigt, sie wurden vorläufig festgenommen. Zeugen meldeten der Polizei gegen 01:15 Uhr zwei Personen in der Friedrich-Ebert-Straße, die Mülleimer umwarfen und gegen Autos schlugen und traten. Aufgrund der Hinweise konnte die Polizei die Täter ausfindig machen und zur Befragung und Identitätsfeststellung festhalten. Die 38 und 42 Jahre alten Männer hatten bei ihrer Randale mindestens ein Fahrzeug beschädigt und einen Schaden von fast 1.000 EUR verursacht.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt weitere Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Hecke fahrlässig in Brand gesteckt,

Limburg, Kneippstraße, Samstag, 16.08.2025, 08:50 Uhr

(wie) In Limburg hat ein Mann am Samstagmorgen eine Hecke fahrlässig in Brand gesteckt. Der 60-Jährige war gegen 08:50 Uhr in der Kneippstraße mit einem Bunsenbrenner dabei Unkraut zu vernichten, als Funken zur Hecke übersprangen und diese entzündeten. Der Mann verständigte schnell die Feuerwehr und brachte einen Pkw aus dem Gefahrenbereich. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, die Hecke war allerdings nicht mehr zu retten. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Feuerwehr und Polizei weisen darauf hin, dass der Einsatz von Feuer zur Unkrautvernichtung insbesondere im Sommer keine gute Idee ist. Die Vegetation ist zu trocken und gerät schnell auch schon mit wenigen Funken in Brand.

5. Kleiner Fahrlehrer führt zu enormem Schaden, Bad Camberg, Breslauer Straße, Sonntag, 17.08.2025, 08:50 Uhr

(wie) Bei einem kuriosen Unfall in Bad Camberg ist am Sonntagmorgen ein Mann verletzt und hoher Schaden angerichtet worden. Ein 60-Jähriger hatte gegen 08:50 Uhr seinen VW rückwärts vom Grundstück in der Breslauer Straße gefahren. Als er wieder vorwärts losfahren wollte, beschleunigte er aus bisher unerklärlichen Gründen stark. Das Auto fuhr so zurück auf das Grundstück und prallte dort mit großer Wucht gegen einen geparkten Pkw und die Garage. Das Notfallsystem des VW löste einen Notruf aus und verständigte Rettungsdienst und Polizei. Der 60-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden an den Pkw und der Garage schätzt die Polizei auf mindestens 60.000 EUR.

Autobahnpolizei

1. Mehrere Fahrer ohne Führerschein erwischt, Westhessen, Bundesautobahn 3, Samstag, 16.08.2025 bis Sonntag, 17.08.2025

(wie) Am Wochenende hat die Autobahnpolizei mehrere Fahrer ohne gültigen Führerschein erwischt, zwei Fälle waren besonders bemerkenswert. Gegen 14:35 Uhr meldeten am Samstag mehrere Verkehrsteilnehmer ein Pannenfahrzeug an der A 3 zwischen Diez und Limburg-Nord. Der dazugehörige Fahrer würde winken und versuchen Fahrzeuge zum Anhalten zu bewegen. Eine Streife fuhr zu dem Fahrzeug, welches mit Reifenschaden liegen geblieben war. Die Beamten halfen und organisierten die Abschleppung von der Autobahn. Bei der Kontrolle der Personalien fiel auf, dass der 42-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierte eine Streife einen VW bei Bad Camberg auf der A 3. Der 23-jährige Fahrer hatte keinen Führerschein, diesen konnte der Beifahrer vorweisen. Glücklicherweise saß dieser aber nicht am Steuer, da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Da die beiden Männer sich äußerst aggressiv verhielten, wurde das Verbot der Weiterfahrt mithilfe einer zweiten Streife durchgesetzt. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und erhoben bei dem polnischen Fahrer eine Sicherheitsleistung zur Sicherstellung des Strafverfahrens.

2. Drängler flüchtet und wird doch erwischt, Limburg bis Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 14.08.2025, 12:20 Uhr

(wie) Am Donnerstagmittag hat ein Raser und Drängler vor einer Polizeikontrolle die Flucht ergriffen und ist doch erwischt und festgenommen worden. Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei filmte zwischen Limburg und Bad Camberg die Fahrweise eines BMW X2 und führte Geschwindigkeits- und Abstandsmessungen durch. Der Fahrer des BMW fuhr durchweg jedem anderen Fahrzeug zu nah auf und gab fortwährend Lichthupe. Andere Verkehrsteilnehmer wichen dem Rowdy aus und brachten sich teilweise in gefährliche Situationen, da sie von ihrer Fahrspur gedrängelt wurden. Kurz vor Niedernhausen überholte die Streife den BMW schließlich mit Blaulicht und Sirene. Die Beamten gaben Zeichen zum Anhalten und das Fahrzeug folgte bis in die Abfahrt, wo der Fahrer plötzlich voll durchbeschleunigte und die Flucht antrat. Hierbei raste der Mann auch über den Standstreifen an den anderen Fahrzeugen vorbei. Daher brachen die Polizisten die Verfolgung zum Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer ab. Der Standort des Leihwagens konnte wenig später technisch ermittelt werden und die Handschellen klickten bei dem überraschten 25-jährigen Fahrer und seinem Beifahrer auf einem Parkplatz in Bischofsheim. Der Mann wurde dabei zweifelsfrei von den Beamten als Fahrer wiedererkannt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 25-Jährige wird sich nun wegen seiner Fahrweise verantworten und einige Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen. Bei der Führerscheinstelle regten die Beamten die Entziehung der Fahrerlaubnis an. Weitere Hinweise zu der Fahrweise des BMW auf der A 3 nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611-345/ 4140 entgegen.

