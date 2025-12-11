Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Beziehungsstreit, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei ehemaligen Lebenspartnern am frühen Sonntagmorgen im Bereich des Zwingerparks hoffen die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen eine 29 Jahre alte Frau und ihr drei Jahre ältere Ex-Lebensgefährte gegen 5 Uhr in der Wilhelm-Bauer-Straße wegen des Umgangs ihrer gemeinsamen Kinder in Streit geraten sein. Hierbei soll der Mann die 29-Jährige geschlagen und unter Vorhalt eines Messers Drohungen ausgesprochen haben. Zeugen konnten den 32-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen festhalten. Bei ihm konnte allerdings kein Messer aufgefunden werden. Wie die mutmaßlich Geschlagene in ihrer durchgeführten Vernehmung zu Protokoll gab, soll der Vorfall von Zeugen, insbesondere von einer Frau mit einer roten Jacke, beobachtet worden sein. Die Ermittler bitten daher mögliche Zeugen unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 um Kontaktaufnahme. Gegen den 32-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

