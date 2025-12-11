PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Beziehungsstreit, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei ehemaligen Lebenspartnern am frühen Sonntagmorgen im Bereich des Zwingerparks hoffen die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen eine 29 Jahre alte Frau und ihr drei Jahre ältere Ex-Lebensgefährte gegen 5 Uhr in der Wilhelm-Bauer-Straße wegen des Umgangs ihrer gemeinsamen Kinder in Streit geraten sein. Hierbei soll der Mann die 29-Jährige geschlagen und unter Vorhalt eines Messers Drohungen ausgesprochen haben. Zeugen konnten den 32-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen festhalten. Bei ihm konnte allerdings kein Messer aufgefunden werden. Wie die mutmaßlich Geschlagene in ihrer durchgeführten Vernehmung zu Protokoll gab, soll der Vorfall von Zeugen, insbesondere von einer Frau mit einer roten Jacke, beobachtet worden sein. Die Ermittler bitten daher mögliche Zeugen unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 um Kontaktaufnahme. Gegen den 32-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 11:11

    POL-OG: Lahr - Körperverletzung, Widerstand geleistet

    Lahr (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr wurden Beamte zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einem Anwesen in der Heiligenstraße gerufen. Ein über 70 Jähriger soll versucht haben einen Heranwachsenden mit einem Holzstock zu Attackieren. Bei dem Gerangel wurde der mutmaßliche Angreifer leicht verletzt. Im Zuge der Ermittlungen durch eine Polizeistreife widersetzte sich der ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 10:54

    POL-OG: Achern - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

    Achern (ots) - Am Mittwochmittag gegen 14:30 Uhr kam es beim Ausfahren aus einem Grundstück zu einer Kollision mit einem auf der Hauptstraße fahrenden Audi-Fahrer. Der Ford-Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 7.000 Euro zu kümmern. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der mutmaßliche Unfallverursacher ermittelt werden. Er gab an, ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 10:01

    POL-OG: Gaggenau - Verkehrszeichen missachtet

    Gaggenau (ots) - Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr kam es auf der B462 zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Auffahrt zur B462 in Gaggenau Mitte in Fahrtrichtung Gernsbach. Gleichzeitig fuhr eine 18-jährige Ford-Fahrerin auf der B462 in gleicher Richtung. Nachdem der Audi-Lenker offenbar ein dortiges Verkehrszeichen ,,Vorfahrt gewähren" missachtete, konnte die Ford-Lenkerin trotz eingeleiteter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren