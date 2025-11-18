Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gefährliche Körperverletzung und Festnahme im Bahnhof Bamberg

Bamberg (ots)

Bamberg, 17. November 2025

Zwei Tatverdächtige werden nach Schlägen und Tritten vorläufig festgenommen.

Am Montagabend (17. November) gegen 18:35 Uhr kam es in einem Geschäft im Bahnhof Bamberg zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei ungarischen Männern und einem weiteren deutschen Beteiligten. Der Streit verlagerte sich auf den Bahnsteig. Draußen stellten sich die beiden 22- und 32-jährigen Tatverdächtigen dem 43-jährigen Geschädigten in den Weg. Als dieser versuchte, sich mit dem Arm an ihnen vorbei zu schieben, gingen beide Männer mit Fäusten auf ihn los. Der Geschädigte stürzte zu Boden. Einer der Angreifer setzte sich auf den am Boden liegenden Mann, während der zweite Tatverdächtige mit dem beschuhten Fuß gegen dessen Kopf trat. Ein Zeuge griff couragiert ein und trennte die Beteiligten voneinander. Eine Zeugin verständigte den Notruf.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei des Freistaates Bayern nahmen die zwei Tatverdächtigen im Bahnhof Bamberg vorläufig fest. Gegen einen der Männer lag bereits ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen vor. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der zweite Tatverdächtige verblieb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Der Geschädigte klagte über Schmerzen an Rücken und Kopf und erlitt eine leichte Schürfwunde an der Hand. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzungen noch vor Ort.

Die Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren auf Grund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell