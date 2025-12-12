Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zur Tat geschritten - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Baden-Baden (ots)

Hilfsbereite Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei haben einer lebensälteren Frau in der Nacht auf Mittwoch dazu verholfen, dass sie wieder in ihre Wohnung zurückkehren konnte. Die in der Innenstadt wohnhafte Seniorin hatte sich offenbar ausgeschlossen und bat Passanten um Hilfe. Wie die Ausgeschlossene den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden erklärte, habe sie ihre Post aus dem Briefkasten holen wollen und hierbei vergessen, den Wohnungsschlüssel einzustecken. Weil zu später Stunde kein Schlüsseldienst mehr aktiviert werden konnte, rückten in der Nacht Baden-Badener Feuerwehrleute an und schritten zur Tat. Den Helfern gelang es, die Wohnungstür ohne Beschädigungen zu öffnen, sodass die Bewohnerin nach knapp drei Stunden des Ausharrens wieder in ihre vier Wände zurückkehren konnte.

