Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, versuchter Einbruch und Angriff auf Polizeibeamte

Aalen (ots)

Braunsbach: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Zwischen Freitag 13 Uhr und Montag 09 Uhr versuchte ein Einbrecher in einen Kindergarten in Bühlerzimmern einzudringen und beschädigte hierbei eine Türe, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand. Der Versuch blieb erfolglos. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Angriff auf Polizeibeamte

Am frühen Dienstagmorgen gegen 02:20 Uhr geriet ein 18-jähriger Mann in der Crailsheimer Straße aufgrund von Alkohol in einen Streit mit seinen Bekannten. In der Folge beschädigte der 18-Jährige ein Glas und verletzte sich selbst an der Hand, weshalb der Rettungsdienst verständigt wurde. Der Mann zeigte sich gegenüber dem Rettungsdienst aggressiv, weshalb die Polizei hinzugerufen wurden. Auch gegenüber der Beamten war der Mann aggressiv und bespritzte die Polizisten mit Blut aus seiner Hand. Als der 18-Jährige anfing, gegen das Fahrzeug des Rettungsdienstes zu schlagen, wurden ihm durch die Polizei Handschließen angelegt. Im Anschluss wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Crailsheim: Frau nach Unfall schwer verletzt

Am Montagnachmittag gegen 13:15 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem E-Scooter einen Feldweg zwischen Crailsheim und Westgartshausen. Dabei übersah er aufgrund der Bedienung seines Mobiltelefons übersah er eine vor ihm laufende 67-jährige Fußgängerin und fuhr auf diese auf. Die 67-Jährige wurde dadurch schwer verletzt, sie kam zur Behandlung in eine Klinik.

Crailsheim: Kind von Pkw erfasst

Am Montagnachmittag gegen 13:10 Uhr querte ein 11-jähriger Junge die Wolfgangstraße, hierbei wurde er von einem Pkw, welcher die Wolfgangstraße in Richtung des Wohngebietes Roter Buck befuhr, erfasst und leicht verletzt. Der Pkw flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Satteldorf: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Montagabend gegen 22:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger Audi-Fahrer die Straße am Bahnhof und wollte nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden Radfahrer und erfasste diesen. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2700 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell