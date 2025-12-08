Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand in Schweinezuchtbetrieb

Aalen (ots)

Unterschneidheim: Brand in Schweinezuchtbetrieb

Am Montag wurde um kurz nach 11 Uhr ein Brand im Bereich des Daches eines Stalls eines Schweinzuchtbetriebes in der Geislinger Straße gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Die Wehr aus Unterschneidheim wurde von den umliegenden Feuerwehren unterstützt. Es befanden sich mehr als 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Löscharbeiten sind Stand 14.30 Uhr noch nicht abgeschlossen. Das Dachdes Stalles, auf dem eine Photovoltaikanlage montiert war, stürzte ein. Im betroffenen Stall befanden sich nach Schätzung 1500-2000 Ferkel, die bei dem Brand verendeten. Die Kreisstraße 3204 wurde zwischen Zipplingen und Geislingen vollgesperrt. Die Sperrung dauert Stand 14.30 Uhr noch an. Zur Klärung der Brandursache wurde ein Gutachter beauftragt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell