Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruchsversuch, Trunkenheitsfahrt mit Widerstand

Aalen (ots)

Lauchheim: Unfall mit drei Fahrzeugen

Am Sonntag befuhr ein 46-jähriger Skoda-Fahrer gegen 14:45 Uhr die B29 von Aalen nach Bopfingen. Zwischen Lauchheim und der Abzweigung Röttingen geriet er auf die Gegenfahrbahn und streifte einen, ihm dort entgegenkommenden Fiat einer 65-Jährigen sowie einen Seat eines 25-Jährigen. Der 25-Jährige wich noch nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Infolgedessen wurde er nach rechts abgewiesen und kam im Graben zum Stehen. Der PKW des 46-Jährige wurde gedreht und kam ebenfalls im Graben zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde der 25-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 40000 Euro.

Aalen/Unterkochen: Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein 47-jähriger Opel-Fahrer sollte am Sonntag gegen 3 Uhr in der Stettiner Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als er dies bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug. Trotz Haltesignale setzte der Fahrer seine Fahrt zunächst mit hoher Geschwindigkeit fort, eher er in einer Hofeinfahrt sein Fahrzeug anhielt. Bei der anschließenden Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem 47-Jährigen wahrgenommen werden, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Als der 46-Jährige daraufhin zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht werden sollte, wollte er sich von der Kontrollörtlichkeit entfernen. Daraufhin kam es zur Widerstandshandlung gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Diese setzten die Maßnahmen durch. Den 47-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Ellwangen/Schrezheim: Einbruchsversuch

Einbrecher versuchten in der Zeit vom 17.11 bis Sonntag, 14:30 Uhr eine Terassentür zu einem Wohnhaus Im Bergfeld aufzuhebeln. Hierbei verursachten sie einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Wohnung betraten die Einbrecher jedoch nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr einen im Pfeifergäßle geparkten Renault. Hierbei verursachte er Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Mögglingen: Fahrradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Samstag ein 34-jähriger Fahrradfahrer gegen 2:15 Uhr in der Straße Im Wert zu. Der Mann stürzte alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad. Anschließend setzte er eine Fahrt auf der B29 in Richtung Aalen fort. Kurz nach der Ausfahrt Essingen konnte der am Kopf verletzte Mann durch eine Streife angehalten und anschließend durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Augenscheinlich stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste.

Schwäbisch Gmünd: Mit geöffneter Fahrertür kollidiert

Eine 38-jährige Audi-Fahrerin parkte am Sonntag, gegen 13:15 Uhr, ihren PKW in der Möhlerstraße am rechten Fahrbahnrand. Als sie die Fahrzeugtür öffnet, übersah sie einen von hinten herannahenden Mazda eines 26-Jährigen. Im weiteren Verlauf kollidiert dieser mit der geöffneten Fahrertür des Audi. Hierbei entstand Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Ellwangen: Auffahrunfall auf der BAB7

Aufgrund einer Verkehrsstockung zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau musste am Freitag eine 55-jährige Audi-Fahrerin ihr Fahrzeug gegen 17 Uhr abbremsen. Dies übersah ein nachfolgender 45-jähriger Skoda-Fahrer zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

