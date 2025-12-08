Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfälle und Unfallflucht, Sachbeschädigung, u.a.

Aalen (ots)

Oppenweiler: Auto auf Parkplatz beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten am Sonntag zwischen 16 Uhr und 21:45 Uhr einen geparkten VW auf einem Supermarktparkplatz in der Hauptstraße, indem sie am Fahrzeug einen Scheibenwischer abknickten, den rechten Außenspiegel beschädigten und die Rückfahrkamera entfernten. Zudem stießen die Unbekannten mehrmals mit vermutlich einem Einkaufswagen gegen das Heck des Autos und gegen eine Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bezifferbar. Zeugen zur Tat oder zu verdächtigen Personen erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191-9090.

Spiegelberg: Unfallflucht

Am Sonntagabend, gegen 19 Uhr war eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Prevorster Straße in Richtung Spiegelberg unterwegs, als ihr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegenkam, der zu weit mittig auf der Fahrbahn fuhr. Beim Vorbeifahren kam es zur Berührung der Fahrzeuge, wobei der Seitenspiegel des Mercedes beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.

Fellbach: Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, gegen 02:00 Uhr konnte ein Zeuge in der Stauferstraße beobachten, wie ein augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehender 42-jähriger Mann in seinen Opel stieg und losfuhr. Eine Polizeistreife konnten den Opel und dessen Fahrer anhalten und eine Verkehrskontrolle durchführen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, so dass sich der 42-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Ferner musste er sofort seinen Führerschein abgeben.

Waiblingen: Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden

Am Sonntag, gegen 20:30 Uhr wollte eine 76-jährige Mitsubishi-Fahrerin von der Straße Talaue auf die Alte Bundesstraße einbiegen und übersah dabei den bevorrechtigten VW-Golf eines 30-jährigen Fahrers. Es kam zum Unfall mit einem Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Schorndorf: Nägel verteilt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Im Verlauf des Sonntags haben unbekannte Täter an einem Taxistand in der Rosenstraße großflächig Nägel verteilt. Die Nägel waren teilweise gebogen und es wurde der Nagelkopf entfernt. Nach ersten Erkenntnissen kam es dadurch zu mehreren beschädigten Reifen. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Geschädigte und mögliche Zeugen um Kontaktaufnahme. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 bei der Polizei in Schorndorf zu melden.

Urbach: Unfall auf B29

Auf der B29, zwischen den Anschlussstellen Urbach und Plüderhausen war am Sonntagmittag ein 19-Jähirger mit einem Renault Kangoo in Richtung Aalen unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht der Witterung angepasster Geschwindigkeit verlor der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte die linke Leitplanke. In der Folge drehte sich der Renault mehrfach und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Eine nicht angegurtete 19-jährige Beifahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro.

Plüderhausen: Einbruch in Firma

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam in ein Firmengebäude in der Straße "Im Rank" ein. Sie durchwühlten die Büro- und Produktionsräumlichkeiten und entwendeten mehrere Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen unter der Telefonnummer 07181 2040.

Schorndorf: Wohnungseinbruch

Am frühen Samstagabend gelangten unbekannte Täter gewaltsam durch das Aufhebeln von Fenstern in zwei Wohnungen im Mozartweg. Dort durchsuchten sie Zimmer und Schränke und entwendeten Schmuck von niedrigem vierstelligem Wert. An den Fenstern entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040.

Plüderhausen: Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Donnerstag bis Samstagmittag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus im Eichendorffweg, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Aus dem Haus wurde Bargeld und Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobereich entwendet. Zudem hinterließen die Täter einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Hinweise zur Tat oder zu den Tätern erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Sonntag dem 30.11.2025 und Samstag dem 06.12.2025 beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Karolinger Straße geparkten Mazda und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden: Pkw zerkratzt

Ein Vandale zerkratzte am Samstag zwischen 20 Uhr und 23 Uhr einen in der Schönbühlstraße geparkten Porsche und verursachte an diesem Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Einbruch in Fitnessstudio

Diebe verschafften sich am Sonntag gegen 00:30 Uhr Zutritt zu einem Fitnessstudio in der Bruckwiesenstraße. Dort versuchten die beiden erfolglos mehrere Türen zu öffnen und flüchteten anschließend. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Remshalden: Wohnungseinbruch

Am Sonntag zwischen 12 Uhr und 21 Uhr drang ein Dieb in eine Wohnung in der Seegasse ein und entwendete dort einen vierstelligen Bargeldbetrag. Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Einbruch

Am Sonntag zwischen 17:45 Uhr und 20:15 Uhr verschafften sich zwei Diebe Zutritt zu einer Wohnung in der Ziegeleistraße und durchsuchten diese. Hierbei entwendeten die Einbrecher Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Berglen: Fahrrad entwendet

Ein Dieb brach zwischen Donnerstag 16 Uhr und Samstag 13 Uhr eine Türe zu einem Lagerraum eines Wohnhauses in der Narzissenstraße auf und entwendete aus diesem ein Fahrrad im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise zum noch unbekannten Fahrraddieb nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Wohnungseinbruch

Am Sonntag zwischen 15 Uhr und 18:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Wohnung in der Kastanienstraße. Dort durchsuchte er die Wohnung und entwendete einen vierstelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise.

