Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 07.12.2025

Aalen (ots)

Rommelshausen: Unfall beim Abbiegen

Am Samstagnachmittag kam es an der Kreuzung Mozartstraße/Lortzingstraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Eine 40-Jährige streifte beim Abbiegen mit ihrem Mercedes Vito einen am Straßenrand geparkten Ford Ranger. Am Mercedes entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Am Ford in Höhe von ca. 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf-Schlichten: Einbrecher entwenden Bargeld

Am Samstagabend zwischen 17:00 und 22:00 Uhr schoben unbekannte Täter zunächst das Rollo hoch, um dann ein Fenster aufzuhebeln. Am Fenster entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Entwendet wurde Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

