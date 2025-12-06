Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche und Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Auto aufgebrochen

Am Freitagabend zwischen 18:00 und 20:30 Uhr wurde an einem Pkw, der in der Bahnhofstraße geparkt war, die Scheibe der Beifahrertüre aufgebrochen. Es wurden Wertgegenstände aus dem Handschuhfach entwendet. Zeugenhinweise werden an das PRev Aalen erbeten. Tel.: 07361 5240

Lorch: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag zwischen 16:20 und 18:20 Uhr wurde in ein Wohnhaus Im Osterfeld eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten diversen Schmuck. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 erbeten.

Ellwangen: Unfall auf der A7

Im stockenden Verkehr musste am Freitag gegen 16:30 Uhr eine 29-Jährige mit ihrem Audi Q2 auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 28-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem VW auf den Audi auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell