Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Firma, Auffahrunfall

Aalen (ots)

Schorndorf: Einbruch in Firma

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten unbekannte Täter auf noch ungeklärte Weise in eine Firma in der Gottlob-Bauknecht-Straße. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher von dort Elektrogeräte und Bargeld im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Hinweise zur Tat und zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Auffahrunfall am Kreisverkehr

Am Freitagmorgen, gegen 10:00 Uhr musste eine 65-jährige VW-Golf-Fahrerin am Kreisverkehr in der Annonay-Straße verkehrsbedingt warten. Dies übersah ein dahinterfahrender 64-Jähriger und fuhr mit seinem BMW auf den VW-Golf auf. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

