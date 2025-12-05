POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Firma, Auffahrunfall
Schorndorf: Einbruch in Firma
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten unbekannte Täter auf noch ungeklärte Weise in eine Firma in der Gottlob-Bauknecht-Straße. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher von dort Elektrogeräte und Bargeld im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Hinweise zur Tat und zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.
Backnang: Auffahrunfall am Kreisverkehr
Am Freitagmorgen, gegen 10:00 Uhr musste eine 65-jährige VW-Golf-Fahrerin am Kreisverkehr in der Annonay-Straße verkehrsbedingt warten. Dies übersah ein dahinterfahrender 64-Jähriger und fuhr mit seinem BMW auf den VW-Golf auf. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro.
