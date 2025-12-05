PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbrüche - Unfallflucht - Bäume gefällt - Sonstiges

Aalen (ots)

Spraitbach: Unfallflucht

Zwischen Mittwochabend, 22:10 Uhr und Donnerstagmittag, 14:15 Uhr, streifte ein Unbekannter, vermutlich mit einem Sattelschlepper mit Auflieger, beim Linksabbiegen einen Volvo, der in der Lindenstraße geparkt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 melden.

Mögglingen: Einbruch

Unbekannte gelangten in der Zeit von Donnerstag, 15:00 Uhr und Freitag, 00:30 Uhr, vermutlich über die Haustür, in ein Haus am westlichen Ortsrand. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und öffneten Schubladen und Schränke. Aus einem Schrank wurde ein Tresor mit Bargeld und Unterlagen entwendet. Außerdem wurde eine Münzsammlung und zwei Sparschweine mit Bargeld gestohlen. Insgesamt entstand ein Schaden von über 10.000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Einbruch

Am Donnerstag zwischen 08:20 Uhr und 17:50 Uhr gelangten Einbrecher durch Aufhebeln eines Kellerfensters und einer Tür in ein Haus in der Neue Straße. Im Erdgeschoss wurden Schränke und Kommoden durchwühlt und Schubladen geöffnet. Vermutlich haben die Unbekannten das Haus auch wieder durch das aufgebrochene Kellerfenster verlassen. Entwendet wurde nichts, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Spraitbach unter der Telefonnummer 07176 6562.

Eschach: Bäume gefällt und entwendet

Unbekannte fällten zwischen Donnerstag, 27.11.2025, und Mittwoch, 03.12.2025, sieben Bäume im Bereich des Gewann Breitenloh und entwendeten diese. Zusätzlich wurde noch 1 Meter Brennholz entwendet. Hierbei müssen Kettensägen und Seile zum Einsatz gekommen sein. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Aalen: Fahrradunfall

Eine 25-jährige Fahrradfahrerin stürzte am Freitag gegen 0:35 Uhr in der Silcherstraße alleinbeteiligt unter Alkoholeinwirkung. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden.

Essingen: Pkw mit Eiern beworfen

Ein bislang Unbekannter bewarf am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr einen, auf der Hauptstraße fahrenden, BMW mit rohen Hühnereiern. Dabei entstand am Pkw ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

