Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Aufgefahren

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Daimler-Benz die Heidenheimer Straße. Auf der Strecke überholte er eine vorausfahrenden Fiat. Auf Höhe des Ortseingangs musste er seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen. Die nun nachfolgende 80-jährige Fiat-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr ungebremst auf den Daimler auf. Hierbei wurde die Fita-Fahrerin verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Aalen: Diebstahl von Messingschale

Zwischen Sonntag, 30.11.25, 16 Uhr und Mittwoch, 3.12.25, 16 Uhr, wurde auf dem Friedhof in Unterrombach eine große Messingschale entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell