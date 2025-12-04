PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Vermisste Person angetroffen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer mit einem Mercedes einen im Ziegeleiweg geparkten Seat und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Vermisste Person angetroffen

Der am Montag mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte abgängige 37-Jährige Mann aus Schwäbisch Hall wurde in Polen durch die Polizei angetroffen. Der Mann ist wohlauf. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Ursprungsmeldung vom 02.12.2025 22:32 Uhr

Am Freitag, 28.11.2025 gegen 05 Uhr morgens verließ ein 37-jähriger Mann sein Wohnhaus in Schwäbisch Hall und kam seither nicht zurück. Da er auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

