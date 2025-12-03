Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Ein 59 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 7 Uhr von der B19 an der Ausfahrt Nord ab. Hierbei missachtete er an der Kreuzung zur Aalener Straße die Vorfahrt eines 33-jährigen Audi-Fahrers. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Aalen: Unfall an Grundstücksausfahrt

Beim Ausfahren von einem Grundstück in die Karl-Mikeler-Straße übersah am Mittwochvormittag ein 42-jähriger Seat-Fahrer einen vorbeifahrenden BMW, der von einem 21-Jährigen gelenkt wurde. Hierdurch entstand gegen 10.45Uhr Sachschaden von rund 12000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

In der Friedrichstraße fuhr am Mittwoch gegen 6.30 Uhr ein 16-Jähriger mit seinem Moped auf den Mercedes eines 62-Jährigen auf. Hierbei entstand rund 4000 Euro Sachschaden. Der 16-Jährige genauso wie der Autofahrer blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW Polo, der zwischen Dienstagabend, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 7:20 Uhr, in der Weißensteiner Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vorne links beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

