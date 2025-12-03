Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Info-Aktion "Einbruchschutz"

Remshalden: Auffahrunfall auf B29

Am Mittwoch, gegen 06:45 Uhr kam es auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Remshalden-Geradstetten und Weinstadt-Beutelsbach zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 67-jähriger Fahrer eines Ford-Transit fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihm abbremsenden Hyundai eines 62-Jährigen auf. Durch den Unfall wurde der Hyundai sodann auf einen BMW und einen VW-Golf geschoben. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von etwa 7.500 Euro.

Backnang: Unfall im Kreisverkehr

Am Dienstagabend, gegen 17:40 Uhr übersah ein 56-jähriger VW-Fahrer im Kreisverkehr Berliner Ring einen 57-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Sulzbach an der Murr: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Unbekannte Vandalen beschädigten bereits am Samstag, 29.11. ein Tor einer Lagerhalle des Bauhofes in der Uferstraße durch mehrere Steinwürfe. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Sulzbach bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07193 352.

Backnang/Oppenweiler: Unfall mit schwerverletztem Fußgänger

Am Mittwochmorgen, gegen 06:20 Uhr überquerte ein 61-jähriger Fußgänger die Bundesstraße B14 zwischen Strümpfelbach und Oppenweiler und wurde frontal von dem aus Richtung Strümpfelbach kommenden Audi eines 46-Jährigen erfasst. Nach ersten Erkenntnissen scheint der 61-jährige Fußgänger die Fahrbahn unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten, betreten zu haben. Bei der Kollision wurde der 61-jährige Mann schwerverletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt die Verkehrspolizei. Diese bittet um Hinweise von Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07904-94260 bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst zu melden.

Remshalden/Grunbach: Geldbeutel aus Auto gestohlen

An einem in der Wittumstraße geparkten Porsche wurde am Mittwoch zwischen 00 Uhr und 03 Uhr durch unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren ein Geldbeutel gestohlen. Zum Wert des Diebesgutes ist noch nichts bekannt. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 9090.

Weinstadt/Großheppach: Info-Aktion "Einbruchschutz" am 10.12.2025

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis.

Die Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls und die Verletzung der Privatsphäre bedeuten eine Einschränkung der Lebensqualität und wiegen oft schwerer als der rein materielle Schaden.

Wichtig sind: Eine gute Sicherungstechnik, ein "sicherungsbewusstes Verhalten" und aufmerksame Nachbarn.

In den zurückliegenden Jahren ist die Anzahl der missglückten Einbruchsversuche stark gestiegen. Ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt auch im Jahr 2024, dass knapp die Hälfte der Einbrüche im Versuch gescheitert sind.

Um die Bürgerinnen und Bürger im Rems-Murr-Kreis darüber zu informieren, wurden dieses Jahr bereits mehrere Veranstaltungen mit dem Informationsfahrzeug des Landeskriminalamts Baden-Württemberg durchgeführt.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Rems-Murr-Kreis informiert in diesem Fahrzeug über verschiedene Möglichkeiten des Einbruchschutzes. Diese kann mechanische oder elektronische Sicherungen umfassen.

Die nächste Aktion findet am Mittwoch, 10.12.2025, in der Zeit von 09.00 bis 17.00 Uhr in Weinstadt-Großheppach, Zügernbergstraße (Prinz-Eugen-Halle) statt.

